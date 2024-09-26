Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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