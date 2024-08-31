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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1997 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 1997 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 гроша 1997 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1997 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 1997 MW ET Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
100 злотых 1997 MW ET Стефан Баторий
Средняя цена 570 $
Продажи
0 29

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 1997 MW Жук-олень
Средняя цена 210 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
20 злотых 1997 MW Замок Пескова-Скала
Средняя цена 60 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
10 злотых 1997 MW ET Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха
Средняя цена 25 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
10 злотых 1997 MW EO 46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II
Средняя цена 20 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
10 злотых 1997 MW ET Стефан Баторий Поясной портрет
Средняя цена 330 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
10 злотых 1997 MW ET Стефан Баторий Погрудный портрет
Средняя цена 45 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
10 злотых 1997 MW NR 200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого
Средняя цена 20 $
Продажи
0 33

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 1997 MW ET Стефан Баторий
Средняя цена 20 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
2 злотых 1997 MW Жук-олень
Средняя цена 30 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
2 злотых 1997 MW NR Замок Пескова-Скала
Средняя цена 20 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
2 злотых 1997 MW NR 200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого
Средняя цена 6 $
Продажи
0 26

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 1997 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
200 злотых 1997 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1997 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 390 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 злотых 1997 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 гроша 1997 Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
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