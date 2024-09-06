Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Погрудный портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,14 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3494 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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