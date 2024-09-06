10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3494 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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