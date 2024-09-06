Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,14 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3494 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (14)
  • Cieszyńskie CN (5)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (3)
  • Gärtner (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (9)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (4)
  • NumisCorner (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (9)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1997 "Стефан Баторий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1997 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск