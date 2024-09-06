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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Stary Sklep за 35000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 100 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1997 "Стефан Баторий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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