100 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Stary Sklep за 35000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.

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