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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 100 злотых III Республики после деноминации - Польша

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100 злотых 1997

Стефан Баторий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW ET 2,000 0 29
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100 злотых 1998

Сигизмунд III Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW ET 2,000 0 29
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100 злотых 1999

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW RK 7,000 0 34
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100 злотых 1999

Владислав IV Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW 2,300 0 28
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100 злотых 1999

Сигизмунд II Август
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET 2,000 0 28
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100 злотых 2000

1000 лет Конгрессу в Гнезно
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW RK 2,200 0 31
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100 злотых 2000

Ядвига
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW SW 2,000 0 21
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100 злотых 2000

Ян II Казимир
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW ET 2,000 0 27
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100 злотых 2001

Владислав I Локетек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW SW 2,000 0 24
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100 злотых 2001

Болеслав III Кривоустый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW EO 2,000 0 21
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100 злотых 2001

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MV ET 2,200 0 26
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100 злотых 2002

Чемпионат мира по футболу 2002
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW 4,500 0 15
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100 злотых 2002

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW 2,400 0 13
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100 злотых 2002

Владислав II Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW AWB 2,200 0 25
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100 злотых 2003

Владислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET 2,000 0 16
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100 злотых 2003

750 лет Познани
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW UW 2,100 0 9
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100 злотых 2003

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET 2,300 0 22
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100 злотых 2003

Станислав I Лещинский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET 2,500 0 23
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100 злотых 2004

Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW RK 3,400 0 31
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100 злотых 2004

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW ET 3,400 0 34
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100 злотых 2005

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW UW 18,700 0 51
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100 злотых 2005

Август II Сильный
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 4,200 0 21
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100 злотых 2005

Станислав Август Понятовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 4,200 0 27
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100 злотых 2006

Чемпионат мира по футболу в Германии 2006
Год Знак Описание Продажи Продажи
2006 MW UW 0 17
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100 злотых 2006

500 лет провозглашения статута Яна Лаского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW NR 9,000 0 26
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100 злотых 2007

75 летие взлома кода Энигмы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW ET 8,000 0 9
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100 злотых 2008

Сибирские ссыльные
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW ET 12,000 0 25
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100 злотых 2008

400 лет польским поселениям в Северной Америке
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW NR 9,500 0 22
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100 злотых 2009

100 лет поисково-спасательной службы в Татрах
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW KK 10,000 0 9
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100 злотых 2010

65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW RK 8,000 0 5
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100 злотых 2010

25 лет Конституционному суду
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW KK 5,000 0 4
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100 злотых 2011

Памяти жертв Смоленской катастрофы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW AWB 5,000 0 12
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100 злотых 2011

Беатификация Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW ET 8,000 0 25
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100 злотых 2011

Председательство Польши в Совете ЕС
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 4,000 0 8
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100 злотых 2012

Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 4,000 0 5
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100 злотых 2014

Канонизация Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 5,000 0 5
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100 злотых 2015

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 2,500 0 7
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100 злотых 2016

Вроцлав - Культурная столица Европы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 2,000 0 3
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100 злотых 2016

Юзеф Халлер
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 2,000 0 3
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100 злотых 2017

200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 1,500 0 3
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100 злотых 2017

Роман Дмовский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 2,000 0 2
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100 злотых 2018

Игнаций Ян Падеревский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 2,000 0 2
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100 злотых 2019

Войцех Корфанты
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 1,500 0 1
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100 злотых 2019

Возвращение золота в Польшу
Год Знак Описание Продажи Продажи
2019 0 0
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100 злотых 2020

10 лет Смоленской трагедии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 1,500 0 3
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