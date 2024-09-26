Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2017 года MW "Роман Дмовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2017 года MW "Роман Дмовский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2017 года MW "Роман Дмовский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2017 года "Роман Дмовский" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388785 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2900 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 100 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 100 злотых 2017 MW "Роман Дмовский" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 2017 "Роман Дмовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2017 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск