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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2017 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2017 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2017 MW Сигизмунд I Старый
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
500 злотых 2017 MW Сигизмунд II Август
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 2017 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 2017 MW 200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских
Средняя цена 560 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
100 злотых 2017 MW Роман Дмовский
Средняя цена 730 $
Продажи
0 2

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
50 злотых 2017 MW Сигизмунд I Старый
Средняя цена 290 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
50 злотых 2017 MW Сигизмунд II Август
Средняя цена 390 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 злотых 2017 MW Битва под Задворьем
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 злотых 2017 MW 100 дукатов Сигизмунда III
Средняя цена 80 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 злотых 2017 MW 35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 злотых 2017 MW 500 лет Реформации в Польше
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 злотых 2017 MW Талер Владислава IV
Средняя цена 80 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 150 лет созданию гимнастического общества Сокол
Средняя цена 25 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Непобедимые солдаты
Средняя цена 25 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Данута Седзикувна "Инка"
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Николай Коперник
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена 25 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Вольская и Охотская резня
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 70 лет Журналу "Kultura"
Средняя цена 25 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 100 лет Фатимским явлениям Девы Марии
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Витольд Пилецкий "Витольд"
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Роман Дмовский
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW 100 лет Польскому национальному комитету
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Феликс Зелманович "Загонщик"
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2017 MW Генрик Глапиньский "Клинок"
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7

Памятные биметаллические

Аверс
Реверс
5 злотых 2017 MW Часовня Святой Троицы в Люблине
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 злотых 2017 MW Центральный индустриальный регион
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2017 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 2017 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 2017 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
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