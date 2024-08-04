Монеты Польши 2017 года

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Польша
2017
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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для обращения
5 злотых 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 злотый 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 грошей 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 грошей 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 грошей 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 грошей 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гроша 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 2017 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные золотые
500 злотых 2017 MW Сигизмунд I Старый
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
2
500 злотых 2017 MW Сигизмунд II Август
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
1
200 злотых 2017 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
2
100 злотых 2017 MW 200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских
Средняя цена
560 $
Продажи
0
3
100 злотых 2017 MW Роман Дмовский
Средняя цена
730 $
Продажи
0
2
Памятные серебряные
50 злотых 2017 MW Сигизмунд I Старый
Средняя цена
290 $
Продажи
0
16
50 злотых 2017 MW Сигизмунд II Август
Средняя цена
390 $
Продажи
0
10
20 злотых 2017 MW Битва под Задворьем
Средняя цена
35 $
Продажи
0
13
20 злотых 2017 MW 100 дукатов Сигизмунда III
Средняя цена
80 $
Продажи
0
31
20 злотых 2017 MW 35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине
Средняя цена
35 $
Продажи
0
9
20 злотых 2017 MW 500 лет Реформации в Польше
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
20 злотых 2017 MW Талер Владислава IV
Средняя цена
80 $
Продажи
0
21
10 злотых 2017 MW 150 лет созданию гимнастического общества Сокол
Средняя цена
25 $
Продажи
0
8
10 злотых 2017 MW Непобедимые солдаты
Средняя цена
25 $
Продажи
0
12
10 злотых 2017 MW Данута Седзикувна "Инка"
Средняя цена
30 $
Продажи
0
9
10 злотых 2017 MW Николай Коперник
Средняя цена
30 $
Продажи
0
9
10 злотых 2017 MW 200 лет Национальному Институту Имени Оссолинских
Средняя цена
25 $
Продажи
0
7
10 злотых 2017 MW 10 лет профсоюзу "Солидарность"
Средняя цена
25 $
Продажи
0
13
10 злотых 2017 MW Вольская и Охотская резня
Средняя цена
25 $
Продажи
0
6
10 злотых 2017 MW 70 лет Журналу "Kultura"
Средняя цена
25 $
Продажи
0
9
10 злотых 2017 MW 100 лет Фатимским явлениям Девы Марии
Средняя цена
25 $
Продажи
0
11
10 злотых 2017 MW Витольд Пилецкий "Витольд"
Средняя цена
60 $
Продажи
0
7
10 злотых 2017 MW 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена
40 $
Продажи
0
11
10 злотых 2017 MW Роман Дмовский
Средняя цена
30 $
Продажи
0
6
10 злотых 2017 MW 100 лет Польскому национальному комитету
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
10 злотых 2017 MW Феликс Зелманович "Загонщик"
Средняя цена
35 $
Продажи
0
6
10 злотых 2017 MW Генрик Глапиньский "Клинок"
Средняя цена
30 $
Продажи
0
7
Памятные биметаллические
5 злотых 2017 MW Часовня Святой Троицы в Люблине
Средняя цена
75 $
Продажи
0
2
5 злотых 2017 MW Центральный индустриальный регион
Средняя цена
140 $
Продажи
0
1
Инвестиционные
500 злотых 2017 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
1
100 злотых 2017 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 злотых 2017 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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