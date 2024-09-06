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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2017 года MW "100 лет Польскому национальному комитету" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "100 лет Польскому национальному комитету" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2017 года MW "100 лет Польскому национальному комитету" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "100 лет Польскому национальному комитету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Numis Poland за 190 PLN. Торги состоялись 21 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 2017 MW "100 лет Польскому национальному комитету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2017 MW "100 лет Польскому национальному комитету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 2017 MW "100 лет Польскому национальному комитету" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 10 злотых 2017 MW "100 лет Польскому национальному комитету" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2017 MW "100 лет Польскому национальному комитету" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2017 MW "100 лет Польскому национальному комитету" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2017 "100 лет Польскому национальному комитету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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