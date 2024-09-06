Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2017 года MW "100 лет Польскому национальному комитету" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "100 лет Польскому национальному комитету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Numis Poland за 190 PLN. Торги состоялись 21 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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