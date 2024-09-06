10 злотых 2017 года MW "100 лет Польскому национальному комитету" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2017 года "100 лет Польскому национальному комитету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Numis Poland за 190 PLN. Торги состоялись 21 октября 2023.

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