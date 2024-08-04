Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2017
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2017 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390428 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.
Сохранность
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