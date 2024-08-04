200 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2017 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390428 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

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