Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2017 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2017 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390428 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 200 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2017 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2017 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2017 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск