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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 200 злотых III Республики после деноминации - Польша

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200 злотых 1995

XIII Международный конкурс пианистов им. Фредерика Шопена
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW 500 0 47
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200 злотых 1996

Генрик Сенкевич
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW RK 1,000 0 40
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200 злотых 1996

Тысячелетие Гданьска
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW 2,000 0 34
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200 злотых 1997

Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW ET 2,000 0 40
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200 злотых 1998

20-летие понтификата Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW EO 5,000 0 28
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200 злотых 1998

200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW ET 3,000 0 24
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200 злотых 1999

150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW NR 2,200 0 27
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200 злотых 1999

150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW ET 1,900 0 23
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200 злотых 2000

Миллениум
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW ET 6,000 0 32
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200 злотых 2000

1000 лет Конгрессу в Гнезно
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW RK 1,250 0 35
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200 злотых 2000

1000 лет Вроцлаву
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW NR 2,000 0 31
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200 злотых 2000

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW RK 2,500 0 37
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200 злотых 2001

Год 2001
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW NR 4,000 0 15
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200 злотых 2001

100 лет со дня рождения Стефана Вышинского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW EO 4,500 0 26
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200 злотых 2001

XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW RK 2,000 0 10
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200 злотых 2002

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW ET 5,000 0 28
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200 злотых 2003

150 лет нефтяной и газовой промышленности
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW NR 2,100 0 11
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200 злотых 2003

25-летие понтификата Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET 4,900 0 29
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200 злотых 2004

Вступление Польши в Европейский Союз
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW ET 4,400 0 33
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200 злотых 2004

100 лет Академии изобразительных искусств
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW NR 5,000 0 11
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200 злотых 2004

XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW RK 6,000 0 19
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200 злотых 2005

100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 3,500 0 16
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200 злотых 2005

Выставка Экспо 2005 в Японии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW RK 4,200 0 18
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200 злотых 2005

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW EO 4,600 0 25
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200 злотых 2005

60 лет окончанию Второй мировой войны
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 4,400 0 30
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200 злотых 2005

500 лет со дня рождения Николая Рея
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW EO 3,600 0 11
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200 злотых 2006

XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW RK 7,000 0 16
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200 злотых 2006

100 лет Варшавской школы экономики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW ET 8,000 0 14
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200 злотых 2006

Всадник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW ET 10,000 0 18
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200 злотых 2007

Тяжеловооружённый рыцарь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW 10,500 0 27
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200 злотых 2007

125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW UW 8,000 0 17
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200 злотых 2007

750 лет Кракову
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW RK 9,600 0 17
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200 злотых 2007

150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW RK 8,000 0 19
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200 злотых 2008

10 лет со дня смерти Збигнева Херберта
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW KK 11,200 0 21
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200 злотых 2008

XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008
Год Знак Описание Продажи Продажи
2008 MW RK 0 24
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200 злотых 2008

90 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW EO 10,000 0 22
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200 злотых 2008

450 лет Польской почты
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW RK 11,000 0 14
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200 злотых 2008

90 лет Великопольскому восстанию
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW UW 6,400 0 14
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200 злотых 2008

65 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW UW 12,000 0 16
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200 злотых 2009

Варшава - Сентябрь 1939
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW KK 10,500 0 7
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200 злотых 2009

180 лет центральному банку Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW ET 8,500 0 4
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200 злотых 2009

Выборы 4 июня 1989
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW UW 10,000 0 5
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200 злотых 2009

Крылатый гусар
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW AN 10,500 0 11
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200 злотых 2010

Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW ET 8,000 0 10
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200 злотых 2010

Шеволежер
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW AN 10,500 0 6
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200 злотых 2011

Улан II Республики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW RK 5,000 0 5
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200 злотых 2011

100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW RK 4,000 0 5
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200 злотых 2011

70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW NR 3,000 0 7
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200 злотых 2012

120 лет со дня рождения Стефана Банаха
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW RK 4,000 0 6
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200 злотых 2012

Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW AN 5,000 0 8
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200 злотых 2012

100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW NR 3,000 0 4
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200 злотых 2013

130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 2,500 0 1
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200 злотых 2013

100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 2,500 0 1
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200 злотых 2013

200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 3,000 0 0
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200 злотых 2013

200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 2,500 0 1
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200 злотых 2014

Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 2,500 0 2
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200 злотых 2014

100 лет со дня рождения Яна Карского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 2,500 0 0
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200 злотых 2014

150 лет со дня рождения Стефана Жеромского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 2,500 0 0
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200 злотых 2015

100 лет Варшавскому политехническому университету
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 2,500 0 1
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200 злотых 2015

150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 2,500 0 0
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200 злотых 2016

200 лет Варшавскому университету
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 2,000 0 0
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200 злотых 2016

200 лет Варшавскому университету естественных наук
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 2,000 0 0
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200 злотых 2016

Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 2,000 0 2
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200 злотых 2017

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 1,500 0 2
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200 злотых 2018

Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 MW 1,500 0 3
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200 злотых 2018

90 лет Великопольскому восстанию
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 1,500 0 1
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200 злотых 2019

200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 1,500 0 1
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200 злотых 2019

100 лет основания Католического Университета в Люблине
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 1,500 0 0
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200 злотых 2019

100 лет основания университета в Познани
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 1,500 0 0
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200 злотых 2019

420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 1,500 0 0
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