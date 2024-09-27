Памятные золотые 200 злотых III Республики после деноминации - Польша
200 злотых 1995XIII Международный конкурс пианистов им. Фредерика Шопена
200 злотых 1996Генрик Сенкевич
200 злотых 1996Тысячелетие Гданьска
200 злотых 1997Тысячелетие со дня смерти Святого Войцеха
200 злотых 199820-летие понтификата Иоанна Павла II
200 злотых 1998200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
200 злотых 1999150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
200 злотых 1999150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
200 злотых 2000Миллениум
200 злотых 20001000 лет Конгрессу в Гнезно
200 злотых 20001000 лет Вроцлаву
200 злотых 200010 лет профсоюзу "Солидарность"
200 злотых 2001Год 2001
200 злотых 2001100 лет со дня рождения Стефана Вышинского
200 злотых 2001XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского
200 злотых 2002Иоанн Павел II
200 злотых 2003150 лет нефтяной и газовой промышленности
200 злотых 200325-летие понтификата Иоанна Павла II
200 злотых 2004Вступление Польши в Европейский Союз
200 злотых 2004100 лет Академии изобразительных искусств
200 злотых 2004XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004
200 злотых 2005100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского
200 злотых 2005Выставка Экспо 2005 в Японии
200 злотых 200510 лет профсоюзу "Солидарность"
200 злотых 200560 лет окончанию Второй мировой войны
200 злотых 2005500 лет со дня рождения Николая Рея
200 злотых 2006XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006
200 злотых 2006100 лет Варшавской школы экономики
200 злотых 2006Всадник
200 злотых 2007Тяжеловооружённый рыцарь
200 злотых 2007125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
200 злотых 2007750 лет Кракову
200 злотых 2007150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
200 злотых 200810 лет со дня смерти Збигнева Херберта
200 злотых 2008XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008
200 злотых 200890 лет независимости Польши
200 злотых 2008450 лет Польской почты
200 злотых 200890 лет Великопольскому восстанию
200 злотых 200865 лет восстанию в Варшавском гетто
200 злотых 2009Варшава - Сентябрь 1939
200 злотых 2009180 лет центральному банку Польши
200 злотых 2009Выборы 4 июня 1989
200 злотых 2009Крылатый гусар
200 злотых 2010Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
200 злотых 2010Шеволежер
200 злотых 2011Улан II Республики
200 злотых 2011100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
200 злотых 201170 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
200 злотых 2012120 лет со дня рождения Стефана Банаха
200 злотых 2012Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
200 злотых 2012100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
200 злотых 2013130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
200 злотых 2013100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
200 злотых 2013200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
200 злотых 2013200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
200 злотых 2014Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
200 злотых 2014100 лет со дня рождения Яна Карского
200 злотых 2014150 лет со дня рождения Стефана Жеромского
200 злотых 2015100 лет Варшавскому политехническому университету
200 злотых 2015150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
200 злотых 2016200 лет Варшавскому университету
200 злотых 2016200 лет Варшавскому университету естественных наук
200 злотых 2016Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016
200 злотых 2017200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
200 злотых 2018Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018
200 злотых 201890 лет Великопольскому восстанию
200 злотых 2019200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
200 злотых 2019100 лет основания Католического Университета в Люблине
200 злотых 2019100 лет основания университета в Познани
200 злотых 2019420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого