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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2004 года MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2004 года MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2004 года MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Filatelie Klim - May 15, 2022
Продавец Filatelie Klim
Дата 15 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Bereska - April 7, 2018
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Bereska - April 7, 2018
Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 200 злотых 2004 MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2004 "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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