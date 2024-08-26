Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2004 года MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PROOF
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2004 "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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