200 злотых 2004 года MW RK "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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