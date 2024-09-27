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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2005 года MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2005 года MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2005 года MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,600

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 2005 MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2005 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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