Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2005 года MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (2)
- Frühwald (1)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (4)
- Numis Poland (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (2)
- WCN (3)
- WDA - MiM (5)
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2005 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск