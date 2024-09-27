200 злотых 2005 года MW EO "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2005 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

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