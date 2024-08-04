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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3535 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3150 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 9, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 10, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2012 "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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