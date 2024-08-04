200 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3535 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3150 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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