Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3535 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3150 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- MARCINIAK (1)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2012 "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск