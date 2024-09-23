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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2012 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 2012 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 грошей 2012 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 грошей 2012 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2012 MW
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 2012 MW
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 гроша 2012 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2012 MW
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2012 MW Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
200 злотых 2012 MW RK 120 лет со дня рождения Стефана Банаха
Средняя цена 750 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
200 злотых 2012 MW AN Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Средняя цена 760 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
200 злотых 2012 MW NR 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 850 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
100 злотых 2012 MW Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Средняя цена 430 $
Продажи
0 5

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 2012 MW GP Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 злотых 2012 MW Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Средняя цена 35 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 злотых 2012 MW ET Кшемёнки-Опатовские
Средняя цена 30 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 злотых 2012 MW Петр Михаловский
Средняя цена 30 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW UW 20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW KK 150 лет банковскому сотрудничеству Польши
Средняя цена 10 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW RK 120 лет со дня рождения Стефана Банаха
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW 150 лет Народному музею в Варшаве
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW AN Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Средняя цена 15 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 2012 MW NR 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 20 $
Продажи
0 11

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW 20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW KK 150 лет банковскому сотрудничеству Польши
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW GP Поляки спасавшие евреев - семьи Ульмов, Ковальских, Баранков
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW 50 лет радио Тройка
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW RK 120 лет со дня рождения Стефана Банаха
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW Эсминец "Молния"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW ET 150 лет Народному музею в Варшаве
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Средняя цена 6 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW ET Кшемёнки-Опатовские
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW AN Подводная лодка "Орел"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW NR 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW Легкий крейсер "Дракон"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW Петр Михаловский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2012 MW Эсминец "Перун"
Средняя цена
Продажи
0 0

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2012 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2012 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2012 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 2012 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
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