Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 2012 года
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Памятные золотые
200 злотых 2012 MW AN Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Средняя цена 760 $
Продажи
0 8
Памятные серебряные
20 злотых 2012 MW GP Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7
10 злотых 2012 MW UW 20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
10 злотых 2012 MW AN Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Средняя цена 15 $
Продажи
0 11
Памятные Латунные
2 злотых 2012 MW GP Поляки спасавшие евреев - семьи Ульмов, Ковальских, Баранков
Средняя цена —
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2 злотых 2012 MW Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
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