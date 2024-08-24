Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33,62 гр
- Чистого серебра (0,9998 oz) 31,0985 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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