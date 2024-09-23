Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2012 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6654 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 210 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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