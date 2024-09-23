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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 2012 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 2012 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 365,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2012 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6654 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 210 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 2012 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 2012 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

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