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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2012 года MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2012 года MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2012 года MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 230 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе MUNZE - February 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2012 MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2012 "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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