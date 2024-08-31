Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2012 года MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 60,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 230 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 6 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2012 "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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