10 злотых 2012 года MW UW "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 230 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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