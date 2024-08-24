Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366594 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 21000 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2023.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (1)
- WCN (4)
- WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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