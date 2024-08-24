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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366594 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 21000 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numis Poland - July 22, 2020
Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numis Poland - July 22, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 22 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 10 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2012 "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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