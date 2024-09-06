50 грошей 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 2012 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1081 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 260 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2023.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис NGC (1)