10 злотых 2012 года MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2023.

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