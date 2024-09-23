20 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе WDA - MiM за 575 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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