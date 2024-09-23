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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе WDA - MiM за 575 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2012 "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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