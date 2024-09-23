Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 35,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе WDA - MiM за 575 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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