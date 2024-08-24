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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 20 злотых III Республики после деноминации - Польша

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20 злотых 1995

55 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW NR 30,000 0 74
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20 злотых 1995

500 лет Плоцкому воеводству
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW AN 15,000 0 55
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20 злотых 1995

Сом
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW NR 20,000 0 86
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20 злотых 1995

50 лет ООН
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW ET 20,000 0 57
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20 злотых 1995

Лазенковский дворец
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW ET 20,000 0 69
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20 злотых 1995

75 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW ET 20,000 0 51
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20 злотых 1995

Николай Коперник - ECU
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW RK 15,000 0 78
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20 злотых 1995

XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 MW RK 16,700 1 101
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20 злотых 1996

Ёж
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW NR 18,000 0 97
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20 злотых 1996

Замок Хайльсберг
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW AN 15,000 0 42
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20 злотых 1996

Тысячелетие Гданьска
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW ET 20,000 0 39
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20 злотых 1996

400 лет Варшаве как столице
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 MW RK 16,500 1 78
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20 злотых 1997

Жук-олень
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW 15,000 0 78
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20 злотых 1997

Замок Пескова-Скала
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 MW 15,100 0 57
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20 злотых 1998

Камышовая жаба
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW ET 20,000 0 81
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20 злотых 1998

Курницкий замок
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW EO 20,000 0 62
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20 злотых 1998

100 лет открытия радия и полония
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 MW RK 20,000 0 71
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20 злотых 1999

Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW RK 15,000 0 43
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20 злотых 1999

Волк
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 MW NR 21,000 0 76
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20 злотых 2000

Удод
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW NR 24,000 0 64
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20 злотых 2000

Вилянувский дворец
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 MW AN 24,000 0 49
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20 злотых 2001

Соляная шахта в Величке
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW RK 25,000 0 38
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20 злотых 2001

Бабочка Махаон
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW AN 27,000 0 69
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20 злотых 2001

Янтарный путь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 MW ET 30,000 0 101
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20 злотых 2001

Колядование
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW RK 55,000 0 88
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20 злотых 2002

Замок Мальборк
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW NR 51,000 0 69
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20 злотых 2002

Ян Матейко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW ET 57,000 0 40
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20 злотых 2002

Европейская болотная черепаха
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2002 MW 35,000 0 68
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20 злотых 2003

Европейский угорь
Год Знак Описание Продажи Продажи
2003 MW ET 0 48
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20 злотых 2003

Поливальный понедельник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW 44,000 0 35
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20 злотых 2003

25-летие понтификата Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET 83,000 0 47
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20 злотых 2003

Яцек Мальчевский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2003 MW ET 64,000 1 43
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20 злотых 2004

Памяти жертв Лодзинского гетто
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW ET 64,000 0 54
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20 злотых 2004

15 лет польскому сенату
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW AN 67,000 0 55
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20 злотых 2004

Дожинки
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW NR 74,000 0 39
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20 злотых 2004

Станислав Выспяньский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW RK 80,000 0 32
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20 злотых 2004

Морская свинья
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2004 MW UW 56,000 0 64
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20 злотых 2005

Филин
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW AN 61,000 0 55
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20 злотых 2005

Тадеуш Маковский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW UW 70,000 0 38
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20 злотых 2005

350-летие обороны Ясной Горы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2005 MW ET 69,000 0 20
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20 злотых 2006

Альпийский Сурок
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW AN 60,000 0 39
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20 злотых 2006

Иван Купала
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW RK 65,000 0 15
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20 злотых 2006

Александр Герымский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2006 MW NR 66,000 0 40
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20 злотых 2006

Церковь в Хачуве
Год Знак Описание Продажи Продажи
2006 MW UW 0 28
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20 злотых 2007

Леон Ян Вычулковский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW EO 56,000 0 23
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20 злотых 2007

Длинномордый тюлень
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW RK 58,000 0 40
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20 злотых 2007

Средневековый город Торунь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2007 MW AN 58,000 0 19
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20 злотых 2008

65 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Продажи Продажи
2008 MW UW 0 53
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20 злотых 2008

Казимеж-Дольны
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 EO 125,000 2 54
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20 злотых 2008

Сапсан
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW NR 107,000 0 78
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20 злотых 2008

90 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2008 MW EO 110,000 0 52
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20 злотых 2009

Зелёная ящерица
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW RK 100,000 0 42
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20 злотых 2009

65 лет ликвидации Лодзинского гетто
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW ET 50,000 0 21
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20 злотых 2009

Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW 100,000 0 22
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20 злотых 2009

Владислав Стржеминский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2009 MW ET 100,000 0 30
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20 злотых 2010

Малый подковонос
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW 100,000 0 30
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20 злотых 2010

75 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW 100,000 0 23
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20 злотых 2010

Кшешув
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW RK 80,000 0 11
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20 злотых 2010

Артур Гротгер
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW NR 100,000 0 7
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20 злотых 2011

Барсук
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 80,000 0 28
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20 злотых 2011

София Стриженска
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW UW 50,000 0 6
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20 злотых 2011

Памяти жертв Смоленской катастрофы
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW 50,000 0 13
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20 злотых 2011

Беатификация Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2011 MW ET 80,000 0 15
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20 злотых 2012

Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW GP 40,000 0 7
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20 злотых 2012

Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 35,000 0 15
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20 злотых 2012

Кшемёнки-Опатовские
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW ET 45,000 0 10
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20 злотых 2012

Петр Михаловский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 30,000 0 11
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20 злотых 2013

Кенгуру
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 10,000 0 7
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20 злотых 2013

Зубр
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 35,000 0 19
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20 злотых 2014

Польский коник
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 45,000 0 23
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20 злотых 2014

600 лет Польско-Турецкой дипломатии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 10,000 0 3
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20 злотых 2014

Патриоты 1944 Граждане 2014
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 35,000 0 16
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20 злотых 2014

Юзеф Хелмоньский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2014 MW 30,000 0 5
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20 злотых 2015

Руины на Острове Ледницком
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 30,000 0 16
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20 злотых 2015

Флорин Владислава I Локетека
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 20,000 0 27
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20 злотых 2015

Альфред Ковальский-Веруш
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 30,000 0 9
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20 злотых 2015

Грош Казимира III Великого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 20,000 0 31
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20 злотых 2015

Медоносная пчела
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 35,000 0 32
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20 злотых 2015

Полгроша Владислава Ягайло
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2015 MW 20,000 0 31
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20 злотых 2016

Дукат Сигизмунда I Старого
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 22
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20 злотых 2016

Ольга Бознанская
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 5
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20 злотых 2016

Шеляг и талер Стефана Батория
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 20,000 0 20
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20 злотых 2017

Битва под Задворьем
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 18,000 0 13
type-coin
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20 злотых 2017

100 дукатов Сигизмунда III
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 18,000 0 31
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20 злотых 2017

35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 15,000 0 9
type-coin
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20 злотых 2017

500 лет Реформации в Польше
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 20,000 0 4
type-coin
type-coin

20 злотых 2017

Талер Владислава IV
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2017 MW 18,000 0 21
type-coin
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20 злотых 2018

Битва при Ходуве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 18,000 0 5
type-coin
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20 злотых 2018

Боратынка и тимф Яна Казимира
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 18,000 0 19
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20 злотых 2019

450 лет Люблинской унии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 15,000 0 6
type-coin
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20 злотых 2019

Елена Моджеевская
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 16,000 0 4
type-coin
type-coin

20 злотых 2019

Шестак Яна III Собесского
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 11
type-coin
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20 злотых 2019

Бой под Визной
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 15,000 0 2
type-coin
type-coin

20 злотых 2019

140 лет Национальному музею в Кракове
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 13,000 0 6
type-coin
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20 злотых 2020

Гданьская Злотовка Августа III
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 12,000 0 6
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