Памятные серебряные 20 злотых III Республики после деноминации - Польша
20 злотых 199555 лет Катынской трагедии
20 злотых 1995500 лет Плоцкому воеводству
20 злотых 1995Сом
20 злотых 199550 лет ООН
20 злотых 1995Лазенковский дворец
20 злотых 199575 лет Битве за Варшаву
20 злотых 1995Николай Коперник - ECU
20 злотых 1995XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996
20 злотых 1996Ёж
20 злотых 1996Замок Хайльсберг
20 злотых 1996Тысячелетие Гданьска
20 злотых 1996400 лет Варшаве как столице
20 злотых 1997Жук-олень
20 злотых 1997Замок Пескова-Скала
20 злотых 1998Камышовая жаба
20 злотых 1998Курницкий замок
20 злотых 1998100 лет открытия радия и полония
20 злотых 1999Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
20 злотых 1999Волк
20 злотых 2000Удод
20 злотых 2000Вилянувский дворец
20 злотых 2001Соляная шахта в Величке
20 злотых 2001Бабочка Махаон
20 злотых 2001Янтарный путь
20 злотых 2001Колядование
20 злотых 2002Замок Мальборк
20 злотых 2002Ян Матейко
20 злотых 2002Европейская болотная черепаха
20 злотых 2003Европейский угорь
20 злотых 2003Поливальный понедельник
20 злотых 200325-летие понтификата Иоанна Павла II
20 злотых 2003Яцек Мальчевский
20 злотых 2004Памяти жертв Лодзинского гетто
20 злотых 200415 лет польскому сенату
20 злотых 2004Дожинки
20 злотых 2004Станислав Выспяньский
20 злотых 2004Морская свинья
20 злотых 2005Филин
20 злотых 2005Тадеуш Маковский
20 злотых 2005350-летие обороны Ясной Горы
20 злотых 2006Альпийский Сурок
20 злотых 2006Иван Купала
20 злотых 2006Александр Герымский
20 злотых 2006Церковь в Хачуве
20 злотых 2007Леон Ян Вычулковский
20 злотых 2007Длинномордый тюлень
20 злотых 2007Средневековый город Торунь
20 злотых 200865 лет восстанию в Варшавском гетто
20 злотых 2008Казимеж-Дольны
20 злотых 2008Сапсан
20 злотых 200890 лет независимости Польши
20 злотых 2009Зелёная ящерица
20 злотых 200965 лет ликвидации Лодзинского гетто
20 злотых 2009Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
20 злотых 2009Владислав Стржеминский
20 злотых 2010Малый подковонос
20 злотых 201075 лет Битве за Варшаву
20 злотых 2010Кшешув
20 злотых 2010Артур Гротгер
20 злотых 2011Барсук
20 злотых 2011София Стриженска
20 злотых 2011Памяти жертв Смоленской катастрофы
20 злотых 2011Беатификация Иоанна Павла II
20 злотых 2012Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
20 злотых 2012Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
20 злотых 2012Кшемёнки-Опатовские
20 злотых 2012Петр Михаловский
20 злотых 2013Кенгуру
20 злотых 2013Зубр
20 злотых 2014Польский коник
20 злотых 2014600 лет Польско-Турецкой дипломатии
20 злотых 2014Патриоты 1944 Граждане 2014
20 злотых 2014Юзеф Хелмоньский
20 злотых 2015Руины на Острове Ледницком
20 злотых 2015Флорин Владислава I Локетека
20 злотых 2015Альфред Ковальский-Веруш
20 злотых 2015Грош Казимира III Великого
20 злотых 2015Медоносная пчела
20 злотых 2015Полгроша Владислава Ягайло
20 злотых 2016Дукат Сигизмунда I Старого
20 злотых 2016Ольга Бознанская
20 злотых 2016Шеляг и талер Стефана Батория
20 злотых 2017Битва под Задворьем
20 злотых 2017100 дукатов Сигизмунда III
20 злотых 201735 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине
20 злотых 2017500 лет Реформации в Польше
20 злотых 2017Талер Владислава IV
20 злотых 2018Битва при Ходуве
20 злотых 2018Боратынка и тимф Яна Казимира
20 злотых 2019450 лет Люблинской унии
20 злотых 2019Елена Моджеевская
20 злотых 2019Шестак Яна III Собесского
20 злотых 2019Бой под Визной
20 злотых 2019140 лет Национальному музею в Кракове
20 злотых 2020Гданьская Злотовка Августа III