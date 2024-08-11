20 злотых 2016 года MW "Ольга Бознанская" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2016 года "Ольга Бознанская" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 180 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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