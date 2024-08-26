20 злотых 2004 года MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Памяти жертв Лодзинского гетто" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

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