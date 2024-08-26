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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2004 года MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2004 года MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2004 года MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 64,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Памяти жертв Лодзинского гетто" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - May 15, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - April 17, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - March 20, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - January 24, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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