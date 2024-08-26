Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2004 года MW ET "Памяти жертв Лодзинского гетто" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 64,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Памяти жертв Лодзинского гетто" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
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Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 21 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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