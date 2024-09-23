20 злотых 2016 года MW "Шеляг и талер Стефана Батория" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2016 года "Шеляг и талер Стефана Батория" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5839 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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