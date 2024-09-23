Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2016 года MW "Шеляг и талер Стефана Батория" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2016 года "Шеляг и талер Стефана Батория" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5839 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2016 "Шеляг и талер Стефана Батория" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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