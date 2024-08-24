20 злотых 2011 года MW "Барсук" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Барсук" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

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