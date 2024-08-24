Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2011 года MW "Барсук" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Барсук" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 8 сентября 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 марта 2022
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