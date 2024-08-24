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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2011 года MW "Барсук" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2011 года MW "Барсук" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2011 года MW "Барсук" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Барсук" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Барсук" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2011 "Барсук" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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