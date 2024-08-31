Монеты Польши 2011 года

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Польша
2011
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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для обращения
50 грошей 2011 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 грошей 2011 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 грошей 2011 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 грошей 2011 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гроша 2011 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 2011 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные золотые
1000 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
9
200 злотых 2011 MW RK Улан II Республики
Средняя цена
840 $
Продажи
0
5
200 злотых 2011 MW RK 100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Средняя цена
810 $
Продажи
0
5
200 злотых 2011 MW NR 70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Средняя цена
810 $
Продажи
0
7
100 злотых 2011 MW AWB Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена
480 $
Продажи
0
12
100 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена
460 $
Продажи
0
25
100 злотых 2011 MW Председательство Польши в Совете ЕС
Средняя цена
430 $
Продажи
0
8
25 злотых 2011 MW Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена
100 $
Продажи
0
27
Памятные серебряные
20 злотых 2011 MW Барсук
Средняя цена
30 $
Продажи
0
28
20 злотых 2011 MW UW София Стриженска
Средняя цена
30 $
Продажи
0
6
20 злотых 2011 MW Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена
70 $
Продажи
0
13
20 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена
35 $
Продажи
0
15
10 злотых 2011 MW ET 30 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
Средняя цена
15 $
Продажи
0
10
10 злотых 2011 MW Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена
15 $
Продажи
0
6
10 злотых 2011 MW Председательство Польши в Совете ЕС
Средняя цена
15 $
Продажи
0
5
10 злотых 2011 MW RK Улан II Республики
Средняя цена
25 $
Продажи
0
9
10 злотых 2011 MW RK 100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Средняя цена
15 $
Продажи
0
5
10 злотых 2011 MW 70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Средняя цена
15 $
Продажи
0
6
10 злотых 2011 MW GP Силезские Восстания
Средняя цена
9 $
Продажи
0
10
10 злотых 2011 MW 100 лет обществу защиты слепых
Средняя цена
15 $
Продажи
0
6
10 злотых 2011 MW KK Фердинанд Оссендовский
Средняя цена
15 $
Продажи
0
7
10 злотых 2011 MW NR Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Клипа
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
10 злотых 2011 MW NR Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Средняя цена
15 $
Продажи
0
5
5 злотых 2011 MW GP Полония Варшава
Средняя цена
15 $
Продажи
0
26
Памятные Латунные
2 злотых 2011 MW Барсук
Средняя цена
1 $
Продажи
0
5
2 злотых 2011 MW София Стриженска
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW ET 30 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена
4 $
Продажи
0
2
2 злотых 2011 MW Председательство Польши в Совете ЕС
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW RK Улан II Республики
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW Гдыня
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW KK 300 лет Варшавскому Паломничеству к Ясной Горе
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW RK 100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW Млава
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW NR 70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW GP Силезские Восстания
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW AN Познань
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW 100 лет обществу защиты слепых
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW KK Фердинанд Оссендовский
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW GP Полония Варшава
Средняя цена
5 $
Продажи
0
1
2 злотых 2011 MW NR Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW ET Лодзь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW AN 750 лет Кракову
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2011 MW AN Калиш
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Инвестиционные
500 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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