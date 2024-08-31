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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2011 года

для обращения

Аверс
Реверс
50 грошей 2011 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2011 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2011 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2011 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2011 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2011 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
1000 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
200 злотых 2011 MW RK Улан II Республики
Средняя цена 840 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
200 злотых 2011 MW RK 100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Средняя цена 810 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
200 злотых 2011 MW NR 70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Средняя цена 810 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
100 злотых 2011 MW AWB Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена 480 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
100 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена 460 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
100 злотых 2011 MW Председательство Польши в Совете ЕС
Средняя цена 430 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
25 злотых 2011 MW Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена 100 $
Продажи
0 27

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 2011 MW Барсук
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 злотых 2011 MW UW София Стриженска
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 злотых 2011 MW Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена 70 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена 35 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW ET 30 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
Средняя цена 15 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW Председательство Польши в Совете ЕС
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW RK Улан II Республики
Средняя цена 25 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW RK 100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW 70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW GP Силезские Восстания
Средняя цена 9 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW 100 лет обществу защиты слепых
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW KK Фердинанд Оссендовский
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW NR Джереми Пшибора и Ежи Васовски Клипа
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2011 MW NR Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 злотых 2011 MW GP Полония Варшава
Средняя цена 15 $
Продажи
0 26

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW Барсук
Средняя цена 1 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW София Стриженска
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW ET 30 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW Памяти жертв Смоленской катастрофы
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW ET Беатификация Иоанна Павла II
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW Председательство Польши в Совете ЕС
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW RK Улан II Республики
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW Гдыня
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW KK 300 лет Варшавскому Паломничеству к Ясной Горе
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW RK 100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW Млава
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW NR 70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW GP Силезские Восстания
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW AN Познань
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW 100 лет обществу защиты слепых
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW KK Фердинанд Оссендовский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW GP Полония Варшава
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW NR Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW ET Лодзь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW AN 750 лет Кракову
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2011 MW AN Калиш
Средняя цена
Продажи
0 0

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 2011 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
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