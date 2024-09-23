Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2011 года MW "100 лет обществу защиты слепых" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "100 лет обществу защиты слепых" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394944 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
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