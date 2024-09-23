10 злотых 2011 года MW "100 лет обществу защиты слепых" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "100 лет обществу защиты слепых" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394944 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 20 июня 2024.

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