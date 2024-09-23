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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2011 года MW "100 лет обществу защиты слепых" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2011 года MW "100 лет обществу защиты слепых" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2011 года MW "100 лет обществу защиты слепых" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "100 лет обществу защиты слепых" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394944 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW "100 лет обществу защиты слепых" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2011 "100 лет обществу защиты слепых" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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