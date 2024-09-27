Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе WDA - MiM за 41000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF69 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?
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