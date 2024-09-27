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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе WDA - MiM за 41000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2011 "Беатификация Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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