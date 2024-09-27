20 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе WDA - MiM за 41000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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