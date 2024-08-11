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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2011 года MW GP "Силезские Восстания" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2011 года MW GP "Силезские Восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2011 года MW GP "Силезские Восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Силезские Восстания" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (1)
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  • Александр (1)
  • Знак (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2011 MW GP "Силезские Восстания" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2011 "Силезские Восстания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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