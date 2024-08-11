10 злотых 2011 года MW GP "Силезские Восстания" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Силезские Восстания" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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