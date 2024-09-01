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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 7,07 гр
  • Чистого серебра (0,2103 oz) 6,5398 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2011 года "Полония Варшава" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
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  • Rzeszowski DA (6)
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  • Wójcicki (7)
  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Александр - January 14, 2023
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Coinhouse - August 19, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 5 злотых 2011 MW GP "Полония Варшава" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2011 "Полония Варшава" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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