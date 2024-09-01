Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2011 года "Полония Варшава" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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