5 злотых 2011 года MW GP "Полония Варшава" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2011 года "Полония Варшава" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.

Сохранность PROOF (23) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис PCGS (1) NGC (1) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Coinhouse (3)

COINSNET (1)

MARCINIAK (1)

Numimarket (1)

Rzeszowski DA (6)

Stare Monety (2)

Stary Sklep (1)

WCN (2)

Wójcicki (7)

Александр (2)