10 злотых 2011 года MW KK "Фердинанд Оссендовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Фердинанд Оссендовский" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.

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