200 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "Улан II Республики" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366592 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2023.

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