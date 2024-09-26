Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "Улан II Республики" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366592 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Niemczyk (1)
- WCN (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2011 "Улан II Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск