Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2011 года MW RK "Улан II Республики" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "Улан II Республики" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366592 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
861 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2011 MW RK "Улан II Республики" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2011 "Улан II Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2011 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск