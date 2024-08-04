200 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 3533 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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