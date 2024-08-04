Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2011
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 3533 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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