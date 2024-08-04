Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2011
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 3533 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
744 $
Цена в валюте аукциона 3290 PLN
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2011 MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2011 "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2011 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск