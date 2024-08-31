10 злотых 2011 года MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Памяти жертв Смоленской катастрофы" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.

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