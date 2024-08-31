Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2011 года MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Памяти жертв Смоленской катастрофы" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
- Wójcicki (1)
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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