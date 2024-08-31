10 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Председательство Польши в Совете ЕС" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Numis Poland за 270 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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