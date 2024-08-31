Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Председательство Польши в Совете ЕС" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Numis Poland за 270 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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