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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 2011 года MW "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 25 злотых 2011 года MW "Беатификация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 25 злотых 2011 года MW "Беатификация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Sklepkolekcjoner

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,0 гр
  • Чистого золота (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 25 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PROOF,
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PROOF,
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 25 злотых 2011 MW "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 2011 "Беатификация Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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