Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 2011 года MW "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,0 гр
- Чистого золота (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 25 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PROOF,
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PROOF,
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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