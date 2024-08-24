25 злотых 2011 года MW "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (23) UNC (4) Сохранность (слабы) PF70 (9) PF69 (1) ULTRA CAMEO (9) Сервис NGC (10)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (2)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (8)

Rzeszowski DA (1)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (2)

WCN (4)

Wójcicki (7)