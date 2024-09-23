Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" (Польша, III Республика после деноминации)
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