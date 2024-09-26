Памятные Латунные 2 злотых III Республики после деноминации - Польша
2 злотых 1996Сигизмунд II Август
2 злотых 1996Ёж
2 злотых 1996Замок Хайльсберг
2 злотых 1996Генрик Сенкевич
2 злотых 1997Стефан Баторий
2 злотых 1997Жук-олень
2 злотых 1997Замок Пескова-Скала
2 злотых 1997200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого
2 злотых 1998XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
2 злотых 1998Сигизмунд III Ваза
2 злотых 1998Камышовая жаба
2 злотых 1998100 лет открытия радия и полония
2 злотых 1998Курницкий замок
2 злотых 199890 лет независимости Польши
2 злотых 1998200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
2 злотых 1999Волк
2 злотых 1999150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
2 злотых 1999Вступление Польши в НАТО
2 злотых 1999100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
2 злотых 1999500-летие Яна Лаского
2 злотых 1999150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
2 злотых 1999Владислав IV Ваза
2 злотых 1999Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
2 злотых 2000Великий юбилей 2000 года
2 злотых 20001000 лет Конгрессу в Гнезно
2 злотых 2000Удод
2 злотых 20001000 лет Вроцлаву
2 злотых 2000Вилянувский дворец
2 злотых 200010 лет профсоюзу "Солидарность"
2 злотых 2000Ян II Казимир
2 злотых 200030 лет восстанию рабочих 1970 года
2 злотых 2001Михал Седлецкий
2 злотых 2001Колядование
2 злотых 2001Соляная шахта в Величке
2 злотых 2001Янтарный путь
2 злотых 200115 лет конституционному суду
2 злотых 2001Бабочка Махаон
2 злотых 2001100 лет со дня рождения Стефана Вышинского
2 злотых 2001Ян III Собеский
2 злотых 2001XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского
2 злотых 2002Европейская болотная черепаха
2 злотых 2002Бронислав Малиновский
2 злотых 2002Чемпионат мира по футболу 2002
2 злотых 2002Август II Сильный
2 злотых 2002Генерал Владислав Андерс
2 злотых 2002Замок Мальборк
2 злотых 2002Ян Матейко
2 злотых 2003Европейский угорь
2 злотых 200310 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
2 злотых 2003750 лет Познани
2 злотых 2003Поливальный понедельник
2 злотых 2003150 лет нефтяной и газовой промышленности
2 злотых 2003Генерал Станислав Мачек
2 злотых 200325-летие понтификата Иоанна Павла II
2 злотых 2003Станислав I Лещинский
2 злотых 2003Яцек Мальчевский
2 злотых 2004История польского злотого - 1 злотый II Республики
2 злотых 2004Вступление Польши в Европейский Союз
2 злотых 2004Нижнесилезское Воеводство
2 злотых 2004Куявско-Поморское воеводство
2 злотых 2004Любушское воеводство
2 злотых 2004Лодзинское воеводство
2 злотых 2004Малопольское воеводство
2 злотых 2004Мазовецкое воеводство
2 злотых 2004Подкарпатское воеводство
2 злотых 2004Подляское воеводство
2 злотых 2004Поморское воеводство
2 злотых 2004Силезское воеводство
2 злотых 200460-летие Варшавского восстания
2 злотых 2004Генерал Станислав Сосабовский
2 злотых 200485-летие польской полиции
2 злотых 200415 лет польскому сенату
2 злотых 2004Александр Чекановский
2 злотых 2004Дожинки
2 злотых 2004100 лет Академии изобразительных искусств
2 злотых 2004Станислав Выспяньский
2 злотых 2004XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004
2 злотых 2004Морская свинья
2 злотых 2004Опольское воеводство
2 злотых 2004Люблинское воеводство
2 злотых 2005Филин
2 злотых 2005История польского злотого - 1 злотый II Республики
2 злотых 2005Выставка Экспо 2005 в Японии
2 злотых 2005350-летие обороны Ясной Горы
2 злотых 2005Иоанн Павел II
2 злотых 2005100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского
2 злотых 2005Колобжег
2 злотых 2005Влоцлавек
2 злотых 2005Станислав Август Понятовский
2 злотых 2005Тадеуш Маковский
2 злотых 200560 лет окончанию Второй мировой войны
2 злотых 2005Свентокшишское воеводство
2 злотых 2005Великопольское воеводство
2 злотых 2005Западнопоморское воеводство
2 злотых 2005Гнезно
2 злотых 200510 лет профсоюзу "Солидарность"
2 злотых 2005500 лет со дня рождения Николая Рея
2 злотых 2005Западнопоморское воеводство
2 злотых 2005Цешин
2 злотых 2006Иван Купала
2 злотых 2006Альпийский Сурок
2 злотых 2006Бохня
2 злотых 2006Хелм
2 злотых 2006Хелмно
2 злотых 2006Эльблонг
2 злотых 2006Церковь в Хачуве
2 злотых 2006Легница
2 злотых 2006Пщина
2 злотых 2006Сандомир
2 злотых 2006Ярослав
2 злотых 2006Жагань
2 злотых 2006Ныса
2 злотых 200630 лет июньским протестам 1976 года
2 злотых 2006Новы-Сонч
2 злотых 2006500 лет провозглашения статута Яна Лаского
2 злотых 2006Александр Герымский
2 злотых 2006Всадник
2 злотых 2006Калиш
2 злотых 2006История польского злотого - Полония
2 злотых 2006XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006
2 злотых 2006Чемпионат мира по футболу в Германии 2006
2 злотых 2006100 лет Варшавской школы экономики
2 злотых 2007Квидзын
2 злотых 2007Длинномордый тюлень
2 злотых 200775 летие взлома кода Энигмы
2 злотых 2007Игнатий Домейко
2 злотых 2007История злотого - Ника
2 злотых 2007750 лет Кракову
2 злотых 2007Арцтовский и Добровольский
2 злотых 2007Тяжеловооружённый рыцарь
2 злотых 2007125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
2 злотых 2007Старгард-Щециньски
2 злотых 2007Бжег
2 злотых 2007Ломжа
2 злотых 2007Плоцк
2 злотых 2007Пшемысль
2 злотых 2007Рацибуж
2 злотых 2007Слупск
2 злотых 2007Свидница
2 злотых 2007Средневековый город Торунь
2 злотых 2007Гожув-Велькопольский
2 злотых 2007Клодзко
2 злотых 2007Тарнув
2 злотых 2007Леон Ян Вычулковский
2 злотых 2007150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
2 злотых 2008Пётркув-Трыбунальский
2 злотых 2008Сапсан
2 злотых 200840 лет политическому кризису Марта 1968 года
2 злотых 2008Лович
2 злотых 2008Конин
2 злотых 200865 лет восстанию в Варшавском гетто
2 злотых 200810 лет со дня смерти Збигнева Херберта
2 злотых 2008Сибирские ссыльные
2 злотых 2008Казимеж-Дольны
2 злотых 2008XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008
2 злотых 2008Бронислав Пилсудский
2 злотых 200890 лет независимости Польши
2 злотых 2008450 лет Польской почты
2 злотых 2008400 лет польским поселениям в Северной Америке
2 злотых 200890 лет Великопольскому восстанию
2 злотых 2008Бельско-Бяла
2 злотых 200990 лет Верховной Палате Контроля
2 злотых 2009180 лет центральному банку Польши
2 злотых 2009Зелёная ящерица
2 злотых 2009Выборы 4 июня 1989
2 злотых 2009Чеслав Немен
2 злотых 2009Кшиштоф Камиль Бачинский
2 злотых 200995 лет образованию Польского ополчения в 1914 году
2 злотых 200965 лет ликвидации Лодзинского гетто
2 злотых 2009Вестерплатте - сентябрь 1939
2 злотых 2009100 лет поисково-спасательной службы в Татрах
2 злотых 200925 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко
2 злотых 2009Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
2 злотых 2009Владислав Стржеминский
2 злотых 200970 лет Польскому подпольному движению
2 злотых 2009Ченстохова
2 злотых 2009Енджеюв
2 злотых 2009Тшебница
2 злотых 2009Крылатый гусар
2 злотых 201065 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
2 злотых 2010Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
2 злотых 2010Шеволежер
2 злотых 201055 лет Катынской трагедии
2 злотых 2010Малый подковонос
2 злотых 2010100 лет Союзу польских харцеров
2 злотых 2010Кшиштоф Комеда
2 злотых 201095 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского
2 злотых 2010Грюнвальдская битва
2 злотых 201075 лет Битве за Варшаву
2 злотых 2010Польский август 1980 - Солидарность
2 злотых 2010Бенедикт Дыбовский
2 злотых 2010Кшешув
2 злотых 2010Артур Гротгер
2 злотых 2010Кальваря-Зебжидовская
2 злотых 2010Старый город в Варшаве
2 злотых 2010Тшемешно
2 злотых 2010Горлице
2 злотых 2010Мехув
2 злотых 2010Катовице
2 злотых 2011Барсук
2 злотых 2011София Стриженска
2 злотых 201130 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
2 злотых 2011Памяти жертв Смоленской катастрофы
2 злотых 2011Беатификация Иоанна Павла II
2 злотых 2011Председательство Польши в Совете ЕС
2 злотых 2011Улан II Республики
2 злотых 2011Гдыня
2 злотых 2011300 лет Варшавскому Паломничеству к Ясной Горе
2 злотых 2011100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
2 злотых 2011Млава
2 злотых 201170 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
2 злотых 2011Силезские Восстания
2 злотых 2011Познань
2 злотых 2011100 лет обществу защиты слепых
2 злотых 2011Фердинанд Оссендовский
2 злотых 2011Полония Варшава
2 злотых 2011Джереми Пшибора и Ежи Васовски
2 злотых 2011Лодзь
2 злотых 2011750 лет Кракову
2 злотых 2011Калиш
2 злотых 201220 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
2 злотых 2012150 лет банковскому сотрудничеству Польши
2 злотых 2012Поляки спасавшие евреев - семьи Ульмов, Ковальских, Баранков
2 злотых 201250 лет радио Тройка
2 злотых 2012120 лет со дня рождения Стефана Банаха
2 злотых 2012Эсминец "Молния"
2 злотых 2012150 лет Народному музею в Варшаве
2 злотых 2012Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
2 злотых 2012Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
2 злотых 2012Кшемёнки-Опатовские
2 злотых 2012Подводная лодка "Орел"
2 злотых 2012100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
2 злотых 2012Легкий крейсер "Дракон"
2 злотых 2012Петр Михаловский
2 злотых 2012Эсминец "Перун"
2 злотых 2013Ракетный катер "Гдыня"
2 злотых 2013150 лет Январскому восстанию
2 злотых 2013100 лет Польскому театру в Варшаве
2 злотых 2013130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
2 злотых 2013Ракетный эсминец "Варшава"
2 злотых 2013Военно-транспортный корабль «Люблин»
2 злотых 2013Варта Познань
2 злотых 2013Ракетный фрегат "Генерал К. Пулаский"
2 злотых 2013100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
2 злотых 2013200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
2 злотых 201350 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
2 злотых 2013Зубр
2 злотых 2013200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
2 злотых 2013Агнешка Осецкая
2 злотых 2014Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
2 злотых 2014Польский коник
2 злотых 2014100 лет со дня рождения Яна Карского
2 злотых 2014Канонизация Иоанна Павла II