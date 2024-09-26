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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные Латунные 2 злотых III Республики после деноминации - Польша

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2 злотых 1996

Сигизмунд II Август
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1996 MW ET 200,000 0 164
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2 злотых 1996

Ёж
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1996 MW NR 300,000 0 105
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2 злотых 1996

Замок Хайльсберг
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1996 MW AN 300,000 0 45
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2 злотых 1996

Генрик Сенкевич
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1996 MW RK 300,000 0 59
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2 злотых 1997

Стефан Баторий
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1997 MW ET 315,000 0 64
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2 злотых 1997

Жук-олень
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1997 MW 315,000 0 69
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2 злотых 1997

Замок Пескова-Скала
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1997 MW NR 315,000 0 64
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2 злотых 1997

200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1997 MW NR 420,000 0 26
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2 злотых 1998

XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW RK 400,000 0 22
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2 злотых 1998

Сигизмунд III Ваза
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW ET 400,000 0 30
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2 злотых 1998

Камышовая жаба
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW ET 400,000 0 42
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2 злотых 1998

100 лет открытия радия и полония
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW RK 400,000 0 14
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2 злотых 1998

Курницкий замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW EO 400,000 0 28
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2 злотых 1998

90 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW ET 400,000 0 5
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2 злотых 1998

200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1998 MW ET 420,000 0 23
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2 злотых 1999

Волк
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW NR 420,000 0 45
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2 злотых 1999

150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW ET 420,000 0 13
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2 злотых 1999

Вступление Польши в НАТО
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW 400,000 0 4
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2 злотых 1999

100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW 420,000 0 11
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2 злотых 1999

500-летие Яна Лаского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW ET 420,000 0 4
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2 злотых 1999

150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW NR 420,000 0 11
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2 злотых 1999

Владислав IV Ваза
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW ET 500,000 0 12
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2 злотых 1999

Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1999 MW RK 450,000 0 12
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2 злотых 2000

Великий юбилей 2000 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW EO 1,500,000 0 12
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2 злотых 2000

1000 лет Конгрессу в Гнезно
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW RK 450,000 0 8
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2 злотых 2000

Удод
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW NR 500,000 0 21
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2 злотых 2000

1000 лет Вроцлаву
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW NR 500,000 0 5
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2 злотых 2000

Вилянувский дворец
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW AN 500,000 0 8
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2 злотых 2000

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW RK 750,000 0 14
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2 злотых 2000

Ян II Казимир
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW ET 450,000 0 12
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2 злотых 2000

30 лет восстанию рабочих 1970 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2000 MW ET 750,000 0 15
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2 злотых 2001

Михал Седлецкий
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW ET 600,000 0 4
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2 злотых 2001

Колядование
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW RK 600,000 0 2
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2 злотых 2001

Соляная шахта в Величке
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW RK 500,000 0 0
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2 злотых 2001

Янтарный путь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW 500,000 0 1
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2 злотых 2001

15 лет конституционному суду
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW AN 500,000 0 2
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2 злотых 2001

Бабочка Махаон
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW AN 600,000 0 4
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2 злотых 2001

100 лет со дня рождения Стефана Вышинского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW EO 1,200,000 0 1
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2 злотых 2001

Ян III Собеский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW ET 500,000 0 10
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2 злотых 2001

XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2001 MW RK 600,000 0 3
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2 злотых 2002

Европейская болотная черепаха
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW AN 750,000 0 7
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2 злотых 2002

Бронислав Малиновский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW ET 680,000 0 6
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2 злотых 2002

Чемпионат мира по футболу 2002
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW RK 1,000,000 0 3
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2 злотых 2002

Август II Сильный
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW ET 620,000 0 8
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2 злотых 2002

Генерал Владислав Андерс
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW AN 680,000 0 3
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2 злотых 2002

Замок Мальборк
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW NR 680,000 0 3
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2 злотых 2002

Ян Матейко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2002 MW ET 700,000 0 3
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2 злотых 2003

Европейский угорь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW ET 450,000 0 8
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2 злотых 2003

10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW RK 2,500,000 0 1
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2 злотых 2003

750 лет Познани
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW UW 600,000 0 1
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2 злотых 2003

Поливальный понедельник
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW 600,000 0 1
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2 злотых 2003

150 лет нефтяной и газовой промышленности
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW NR 600,000 0 1
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2 злотых 2003

Генерал Станислав Мачек
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW AN 700,000 0 1
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2 злотых 2003

25-летие понтификата Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW ET 2,000,000 0 4
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2 злотых 2003

Станислав I Лещинский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW ET 600,000 0 1
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2 злотых 2003

Яцек Мальчевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2003 MW ET 600,000 0 1
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2 злотых 2004

История польского злотого - 1 злотый II Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW AN 800,000 0 1
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2 злотых 2004

Вступление Польши в Европейский Союз
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW ET 1,000,000 0 2
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2 злотых 2004

Нижнесилезское Воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 700,000 0 3
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2 злотых 2004

Куявско-Поморское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 750,000 0 1
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2 злотых 2004

Любушское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 820,000 0 1
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2 злотых 2004

Лодзинское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 920,000 0 1
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2 злотых 2004

Малопольское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW AN 920,000 0 1
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2 злотых 2004

Мазовецкое воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 920,000 0 1
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2 злотых 2004

Подкарпатское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW NR 920,000 0 1
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2 злотых 2004

Подляское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 900,000 0 1
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2 злотых 2004

Поморское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 900,000 0 1
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2 злотых 2004

Силезское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 960,000 0 1
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2 злотых 2004

60-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW ET 900,000 0 1
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2 злотых 2004

Генерал Станислав Сосабовский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW RK 850,000 0 1
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2 злотых 2004

85-летие польской полиции
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 760,000 0 1
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2 злотых 2004

15 лет польскому сенату
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW AN 760,000 0 1
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2 злотых 2004

Александр Чекановский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW NR 700,000 0 1
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2 злотых 2004

Дожинки
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW NR 850,000 0 1
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2 злотых 2004

100 лет Академии изобразительных искусств
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW NR 850,000 0 1
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2 злотых 2004

Станислав Выспяньский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW RK 900,000 0 1
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2 злотых 2004

XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW UW 1,000,000 0 1
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2 злотых 2004

Морская свинья
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 800,000 0 5
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2 злотых 2004

Опольское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW NR 900,000 0 1
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2 злотых 2004

Люблинское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2004 MW 820,000 0 5
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2 злотых 2005

Филин
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW AN 990,000 0 4
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2 злотых 2005

История польского злотого - 1 злотый II Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW AN 920,000 0 1
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2 злотых 2005

Выставка Экспо 2005 в Японии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW RK 1,000,000 0 1
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2 злотых 2005

350-летие обороны Ясной Горы
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW ET 1,000,000 0 1
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2 злотых 2005

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW UW 4,000,000 0 6
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2 злотых 2005

100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW ET 850,000 0 1
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2 злотых 2005

Колобжег
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW RK 1,100,000 0 1
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2 злотых 2005

Влоцлавек
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW RK 1,100,000 0 1
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2 злотых 2005

Станислав Август Понятовский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW ET 990,000 0 2
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2 злотых 2005

Тадеуш Маковский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW UW 900,000 0 1
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2 злотых 2005

60 лет окончанию Второй мировой войны
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW ET 1,000,000 0 1
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2 злотых 2005

Свентокшишское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW 900,000 0 1
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2 злотых 2005

Великопольское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW UW 940,000 0 1
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2 злотых 2005

Западнопоморское воеводство
Год Знак Описание Продажи Продажи
2005 0 0
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2 злотых 2005

Гнезно
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 ET 1,250,000 0 1
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2 злотых 2005

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW EO 1,000,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2005

500 лет со дня рождения Николая Рея
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW EO 850,000 0 1
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2 злотых 2005

Западнопоморское воеводство
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW 900,000 0 1
type-coin
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2 злотых 2005

Цешин
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2005 MW UW 1,100,000 0 0
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2 злотых 2006

Иван Купала
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2006

Альпийский Сурок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW AN 1,400,000 0 2
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2 злотых 2006

Бохня
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW 1,100,000 0 1
type-coin
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2 злотых 2006

Хелм
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW ET 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Хелмно
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW EO 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Эльблонг
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW NR 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Церковь в Хачуве
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW UW 1,000,000 0 1
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2 злотых 2006

Легница
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW AN 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Пщина
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW EO 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Сандомир
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW UW 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Ярослав
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW AN 1,200,000 0 0
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2 злотых 2006

Жагань
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW UW 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

Ныса
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW EO 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

30 лет июньским протестам 1976 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW EO 1,000,000 0 1
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2 злотых 2006

Новы-Сонч
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW NR 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

500 лет провозглашения статута Яна Лаского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW NR 1,000,000 0 1
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2 злотых 2006

Александр Герымский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW NR 1,000,000 0 1
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2 злотых 2006

Всадник
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW ET 1,000,000 0 1
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2 злотых 2006

Калиш
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW 1,100,000 0 1
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2 злотых 2006

История польского злотого - Полония
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW 1,000,000 0 1
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2 злотых 2006

XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW RK 1,200,000 0 1
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2 злотых 2006

Чемпионат мира по футболу в Германии 2006
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW UW 1,200,000 0 10
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2 злотых 2006

100 лет Варшавской школы экономики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2006 MW ET 1,000,000 0 1
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2 злотых 2007

Квидзын
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW AN 1,000,000 0 1
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2 злотых 2007

Длинномордый тюлень
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW RK 1,000,000 0 3
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2 злотых 2007

75 летие взлома кода Энигмы
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW ET 900,000 0 1
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2 злотых 2007

Игнатий Домейко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW NR 900,000 0 1
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2 злотых 2007

История злотого - Ника
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW AN 900,000 0 0
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2 злотых 2007

750 лет Кракову
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW RK 900,000 0 2
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2 злотых 2007

Арцтовский и Добровольский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW ET 900,000 0 0
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2 злотых 2007

Тяжеловооружённый рыцарь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW 900,000 0 0
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2 злотых 2007

125 лет со дня рождения Кароля Шимановского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW UW 900,000 0 0
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2 злотых 2007

Старгард-Щециньски
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW NR 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Бжег
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW UW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Ломжа
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW EO 1,000,000 0 1
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2 злотых 2007

Плоцк
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW RK 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Пшемысль
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW UW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Рацибуж
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW ET 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Слупск
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW NR 1,000,000 0 1
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2 злотых 2007

Свидница
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW EO 1,000,000 0 1
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2 злотых 2007

Средневековый город Торунь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW AN 900,000 0 1
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2 злотых 2007

Гожув-Велькопольский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW RK 1,000,000 0 1
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2 злотых 2007

Клодзко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW UW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Тарнув
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW EO 1,000,000 0 0
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2 злотых 2007

Леон Ян Вычулковский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 MW EO 900,000 0 0
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2 злотых 2007

150 лет со дня рождения Конрада Коженeвского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2007 RK 990,000 0 0
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2 злотых 2008

Пётркув-Трыбунальский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW ET 1,100,000 0 0
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2 злотых 2008

Сапсан
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW NR 1,600,000 0 2
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2 злотых 2008

40 лет политическому кризису Марта 1968 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW AN 1,400,000 0 0
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2 злотых 2008

Лович
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW RK 1,100,000 0 0
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2 злотых 2008

Конин
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW AN 1,100,000 0 0
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2 злотых 2008

65 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW UW 1,750,000 0 0
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2 злотых 2008

10 лет со дня смерти Збигнева Херберта
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW KK 1,510,000 0 0
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2 злотых 2008

Сибирские ссыльные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW ET 1,500,000 0 0
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2 злотых 2008

Казимеж-Дольны
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW EO 1,380,000 0 1
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2 злотых 2008

XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW UW 2,000,000 0 1
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2 злотых 2008

Бронислав Пилсудский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW NR 1,100,000 0 0
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2 злотых 2008

90 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW EO 1,200,000 0 2
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2 злотых 2008

450 лет Польской почты
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW RK 1,400,000 0 0
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2 злотых 2008

400 лет польским поселениям в Северной Америке
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW NR 1,200,000 0 0
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2 злотых 2008

90 лет Великопольскому восстанию
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2008 MW 1,100,000 0 0
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2 злотых 2008

Бельско-Бяла
Год Знак Описание Продажи Продажи
2008 MW UW 0 1
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2 злотых 2009

90 лет Верховной Палате Контроля
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW UW 1,200,000 0 1
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2 злотых 2009

180 лет центральному банку Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW ET 1,300,000 0 0
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2 злотых 2009

Зелёная ящерица
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW RK 1,700,000 0 2
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2 злотых 2009

Выборы 4 июня 1989
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW UW 1,300,000 0 0
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2 злотых 2009

Чеслав Немен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW RK 1,400,000 0 0
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2 злотых 2009

Кшиштоф Камиль Бачинский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW 1,400,000 0 0
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2 злотых 2009

95 лет образованию Польского ополчения в 1914 году
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2009

65 лет ликвидации Лодзинского гетто
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW ET 1,000,000 0 0
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2 злотых 2009

Вестерплатте - сентябрь 1939
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 KK 1,400,000 0 0
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2 злотых 2009

100 лет поисково-спасательной службы в Татрах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW KK 1,400,000 0 0
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2 злотых 2009

25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW 1,500,000 0 0
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2 злотых 2009

Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW NR 1,400,000 0 0
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2 злотых 2009

Владислав Стржеминский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW ET 1,300,000 0 0
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2 злотых 2009

70 лет Польскому подпольному движению
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2009

Ченстохова
Год Знак Описание Продажи Продажи
2009 MW 0 0
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2 злотых 2009

Енджеюв
Год Знак Описание Продажи Продажи
2009 MW AN 0 0
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2 злотых 2009

Тшебница
Год Знак Описание Продажи Продажи
2009 MW 0 0
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2 злотых 2009

Крылатый гусар
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2009 MW AN 1,400,000 0 0
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2 злотых 2010

65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW RK 1,000,000 0 0
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2 злотых 2010

Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW ET 1,400,000 0 2
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2 злотых 2010

Шеволежер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW AN 1,400,000 0 0
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2 злотых 2010

55 лет Катынской трагедии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW UW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2010

Малый подковонос
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW AN 1,700,000 0 2
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2 злотых 2010

100 лет Союзу польских харцеров
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW KK 1,100,000 0 0
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2 злотых 2010

Кшиштоф Комеда
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2010 MW NR 1,400,000 0 0
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2 злотых 2010

95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW KK 1,000,000 0 0
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2 злотых 2010

Грюнвальдская битва
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW RK 1,400,000 0 0
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2 злотых 2010

75 лет Битве за Варшаву
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW 1,200,000 0 0
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2 злотых 2010

Польский август 1980 - Солидарность
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW UW 1,400,000 0 0
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2 злотых 2010

Бенедикт Дыбовский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW 1,200,000 0 0
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2 злотых 2010

Кшешув
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW RK 1,000,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2010

Артур Гротгер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW NR 1,300,000 0 0
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2 злотых 2010

Кальваря-Зебжидовская
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW ET 1,000,000 0 0
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2 злотых 2010

Старый город в Варшаве
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW AN 1,000,000 0 0
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2 злотых 2010

Тшемешно
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW ET 1,000,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2010

Горлице
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW 1,000,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2010

Мехув
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW ET 1,000,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2010

Катовице
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2010 MW 1,000,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

Барсук
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 1,500,000 0 5
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2 злотых 2011

София Стриженска
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 1,000,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

30 лет Независимому Студенческому Союзу (NZS)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW ET 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2011

Памяти жертв Смоленской катастрофы
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2011

Беатификация Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW ET 1,000,000 0 2
type-coin
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2 злотых 2011

Председательство Польши в Совете ЕС
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 800,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

Улан II Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW RK 1,000,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

Гдыня
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 800,000 0 0
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type-coin

2 злотых 2011

300 лет Варшавскому Паломничеству к Ясной Горе
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW KK 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2011

100 лет со дня рождения Чеслава Милоша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW RK 800,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

Млава
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 800,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW NR 800,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

Силезские Восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW GP 800,000 0 0
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2 злотых 2011

Познань
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW AN 800,000 0 0
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2 злотых 2011

100 лет обществу защиты слепых
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2011

Фердинанд Оссендовский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW KK 900,000 0 0
type-coin
type-coin

2 злотых 2011

Полония Варшава
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW GP 800,000 0 1
type-coin
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2 злотых 2011

Джереми Пшибора и Ежи Васовски
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW NR 800,000 0 0
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2 злотых 2011

Лодзь
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW ET 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2011

750 лет Кракову
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW AN 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2011

Калиш
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2011 MW AN 800,000 0 0
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2 злотых 2012

20 лет Благотворительному Рождественскому оркестру
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2012

150 лет банковскому сотрудничеству Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW KK 700,000 0 0
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2 злотых 2012

Поляки спасавшие евреев - семьи Ульмов, Ковальских, Баранков
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW GP 800,000 0 0
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2 злотых 2012

50 лет радио Тройка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2012

120 лет со дня рождения Стефана Банаха
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW RK 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2012

Эсминец "Молния"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 800,000 0 0
type-coin
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2 злотых 2012

150 лет Народному музею в Варшаве
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW ET 800,000 0 0
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2 злотых 2012

Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 1,000,000 0 2
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2 злотых 2012

Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 1,000,000 0 1
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2 злотых 2012

Кшемёнки-Опатовские
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW ET 800,000 0 0
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2 злотых 2012

Подводная лодка "Орел"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW AN 800,000 0 0
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2 злотых 2012

100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW NR 8,000,000 0 0
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2 злотых 2012

Легкий крейсер "Дракон"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2012

Петр Михаловский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2012

Эсминец "Перун"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2012 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Ракетный катер "Гдыня"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

150 лет Январскому восстанию
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

100 лет Польскому театру в Варшаве
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Ракетный эсминец "Варшава"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Военно-транспортный корабль «Люблин»
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Варта Познань
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Ракетный фрегат "Генерал К. Пулаский"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Зубр
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 1,000,000 0 0
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2 злотых 2013

200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2013

Агнешка Осецкая
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2014

Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2014

Польский коник
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 800,000 0 0
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2 злотых 2014

100 лет со дня рождения Яна Карского
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 700,000 0 0
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2 злотых 2014

Канонизация Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 1,600,000 0 1
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