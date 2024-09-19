2 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 240 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность UNC (13) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)