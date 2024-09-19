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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 240 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
  • Wójcicki (4)
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Для продажи 2 злотых 1999 "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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