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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1999 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 1999 MW
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 грошей 1999 MW
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 грошей 1999 MW
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 гроша 1999 MW
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1999 MW
Средняя цена
Продажи
0 1

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 1999 MW NR 150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Средняя цена 880 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200 злотых 1999 MW ET 150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Средняя цена 920 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
100 злотых 1999 MW RK Иоанн Павел II
Средняя цена 450 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
100 злотых 1999 MW Владислав IV Ваза
Средняя цена 490 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
100 злотых 1999 MW ET Сигизмунд II Август
Средняя цена 560 $
Продажи
0 28

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 1999 MW RK Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Средняя цена 45 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 злотых 1999 MW NR Волк
Средняя цена 120 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW Вступление Польши в НАТО
Средняя цена 20 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW RK Иоанн Павел II
Средняя цена 20 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW AN 600 лет Краковскому университету
Средняя цена 25 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW ET 500-летие Яна Лаского
Средняя цена 20 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW NR 150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Средняя цена 20 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW ET Владислав IV Ваза Погрудный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW ET Владислав IV Ваза Поясной портрет
Средняя цена 45 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW ET 100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
Средняя цена 25 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 злотых 1999 MW ET 150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Средняя цена 25 $
Продажи
0 26

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW NR Волк
Средняя цена 15 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW ET 150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Средняя цена 7 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW Вступление Польши в НАТО
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW 100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
Средняя цена 15 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW ET 500-летие Яна Лаского
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW NR 150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Средняя цена 10 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW ET Владислав IV Ваза
Средняя цена 6 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 злотых 1999 MW RK Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
200 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 840 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 360 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
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