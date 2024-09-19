Монеты Польши 1999 года

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Польша
1999
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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для обращения
20 грошей 1999 MW
Средняя цена
10 $
Продажи
0
3
10 грошей 1999 MW
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
5 грошей 1999 MW
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
2 гроша 1999 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 грош 1999 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Памятные золотые
200 злотых 1999 MW NR 150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Средняя цена
880 $
Продажи
0
27
200 злотых 1999 MW ET 150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Средняя цена
920 $
Продажи
0
23
100 злотых 1999 MW RK Иоанн Павел II
Средняя цена
450 $
Продажи
0
34
100 злотых 1999 MW Владислав IV Ваза
Средняя цена
490 $
Продажи
0
28
100 злотых 1999 MW ET Сигизмунд II Август
Средняя цена
560 $
Продажи
0
28
Памятные серебряные
20 злотых 1999 MW RK Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Средняя цена
45 $
Продажи
0
43
20 злотых 1999 MW NR Волк
Средняя цена
120 $
Продажи
0
76
10 злотых 1999 MW Вступление Польши в НАТО
Средняя цена
20 $
Продажи
0
42
10 злотых 1999 MW RK Иоанн Павел II
Средняя цена
20 $
Продажи
0
45
10 злотых 1999 MW AN 600 лет Краковскому университету
Средняя цена
25 $
Продажи
0
36
10 злотых 1999 MW ET 500-летие Яна Лаского
Средняя цена
20 $
Продажи
0
36
10 злотых 1999 MW NR 150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Средняя цена
20 $
Продажи
0
22
10 злотых 1999 MW ET Владислав IV Ваза
Погрудный портрет
Средняя цена
25 $
Продажи
0
26
10 злотых 1999 MW ET Владислав IV Ваза
Поясной портрет
Средняя цена
45 $
Продажи
0
40
10 злотых 1999 MW ET 100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
Средняя цена
25 $
Продажи
0
30
10 злотых 1999 MW ET 150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Средняя цена
25 $
Продажи
0
26
Памятные Латунные
2 злотых 1999 MW NR Волк
Средняя цена
15 $
Продажи
0
45
2 злотых 1999 MW ET 150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого
Средняя цена
7 $
Продажи
0
13
2 злотых 1999 MW Вступление Польши в НАТО
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
2 злотых 1999 MW 100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского
Средняя цена
15 $
Продажи
0
11
2 злотых 1999 MW ET 500-летие Яна Лаского
Средняя цена
15 $
Продажи
0
4
2 злотых 1999 MW NR 150 Годовщина смерти Фредерика Шопена
Средняя цена
10 $
Продажи
0
11
2 злотых 1999 MW ET Владислав IV Ваза
Средняя цена
6 $
Продажи
0
12
2 злотых 1999 MW RK Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском
Средняя цена
20 $
Продажи
0
12
Инвестиционные
500 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
2
200 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
840 $
Продажи
0
2
100 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
360 $
Продажи
0
2
50 злотых 1999 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
120 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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