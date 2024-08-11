20 грошей 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1999 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 150 PLN. Торги состоялись 3 июня 2000.

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