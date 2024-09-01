Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1999 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 130 PLN. Торги состоялись 3 июня 2000.
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