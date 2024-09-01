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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 гроша 1999 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 гроша 1999 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 187,900,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1999 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 130 PLN. Торги состоялись 3 июня 2000.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
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Для продажи 2 гроша 1999 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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