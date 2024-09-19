10 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 340 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

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