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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 100 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2014.

Сохранность
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Польша 50 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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