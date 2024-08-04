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50 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 3,10 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 100 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2014.
Сохранность
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