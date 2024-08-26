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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Инвестиционные 50 злотых III Республики после деноминации - Польша

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50 злотых 1995-2017

Орлан-белохвост
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1995 MW NR 5,000 0 111996 MW NR 2,500 0 21997 MW NR 2,000 0 21998 MW NR 1,500 0 11999 MW NR 2,000 0 12000 MW NR 2,000 0 32002 MW NR 500 0 12004 MW NR 2,000 0 12006 MW NR 1,600 0 42007 MW NR 2,000 0 12008 MW NR 2,500 0 12009 MW NR 2,500 0 22011 MW NR 1,000 0 02012 MW NR 1,000 0 02013 MW NR 1,000 0 02017 MW NR 500 0 0
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