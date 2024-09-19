Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2008 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 3,10 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2008 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3573 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 975 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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