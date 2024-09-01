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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2013 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 50 злотых 2013 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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