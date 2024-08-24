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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2013 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 2013 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 2013 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2013 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2013 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2013 MW Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2013 (l) Плакированная сталь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2013 MW Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2013 (l) Плакированная сталь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2013 MW Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2013 (l) Плакированная сталь
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2013 MW Болеслав I Храбрый
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
500 злотых 2013 MW Вацлав II
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
500 злотых 2013 MW Владислав I Локоток
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
200 злотых 2013 MW 130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 2013 MW 100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Средняя цена 740 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 2013 MW 200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2013 MW 200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Средняя цена 740 $
Продажи
0 1

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
50 злотых 2013 MW Болеслав I Храбрый
Средняя цена 950 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
50 злотых 2013 MW Вацлав II
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
50 злотых 2013 MW Владислав I Локоток
Средняя цена 570 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 злотых 2013 MW Кенгуру
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 злотых 2013 MW Зубр
Средняя цена 60 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 150 лет Январскому восстанию
Средняя цена 25 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 100 лет Польскому театру в Варшаве
Средняя цена 30 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Средняя цена 20 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW 200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW Агнешка Осецкая
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 2013 MW Агнешка Осецкая Клипа
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 злотых 2013 MW Денарий Болеслава I Храброго
Средняя цена 45 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 злотых 2013 MW Варта Познань
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 злотых 2013 MW Денарий Болеслава II Смелого
Средняя цена 40 $
Продажи
0 15

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Ракетный катер "Гдыня"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 150 лет Январскому восстанию
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 100 лет Польскому театру в Варшаве
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Ракетный эсминец "Варшава"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Военно-транспортный корабль «Люблин»
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Варта Познань
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Ракетный фрегат "Генерал К. Пулаский"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Зубр
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW 200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2013 MW Агнешка Осецкая
Средняя цена
Продажи
0 0

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
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