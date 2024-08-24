Монеты Польши 2013 года

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Польша
2013
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
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для обращения
1 злотый 2013 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 грошей 2013 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 грошей 2013 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 грошей 2013 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 грошей 2013 MW
Латунь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 грошей 2013 (l)
Плакированная сталь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гроша 2013 MW
Латунь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гроша 2013 (l)
Плакированная сталь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 2013 MW
Латунь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 2013 (l)
Плакированная сталь
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные золотые
500 злотых 2013 MW Болеслав I Храбрый
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
4
500 злотых 2013 MW Вацлав II
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
2
500 злотых 2013 MW Владислав I Локоток
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
3
200 злотых 2013 MW 130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Средняя цена
—
Продажи
0
1
200 злотых 2013 MW 100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Средняя цена
740 $
Продажи
0
1
200 злотых 2013 MW 200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2013 MW 200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Средняя цена
740 $
Продажи
0
1
Памятные серебряные
50 злотых 2013 MW Болеслав I Храбрый
Средняя цена
950 $
Продажи
0
20
50 злотых 2013 MW Вацлав II
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
16
50 злотых 2013 MW Владислав I Локоток
Средняя цена
570 $
Продажи
0
28
20 злотых 2013 MW Кенгуру
Средняя цена
170 $
Продажи
0
7
20 злотых 2013 MW Зубр
Средняя цена
60 $
Продажи
0
19
10 злотых 2013 MW 150 лет Январскому восстанию
Средняя цена
25 $
Продажи
0
12
10 злотых 2013 MW 100 лет Польскому театру в Варшаве
Средняя цена
30 $
Продажи
0
11
10 злотых 2013 MW 130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
10 злотых 2013 MW 100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Средняя цена
20 $
Продажи
0
7
10 злотых 2013 MW 200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Средняя цена
20 $
Продажи
0
10
10 злотых 2013 MW 50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
10 злотых 2013 MW 200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Средняя цена
20 $
Продажи
0
8
10 злотых 2013 MW Агнешка Осецкая
Средняя цена
20 $
Продажи
0
10
10 злотых 2013 MW Агнешка Осецкая
Клипа
Средняя цена
25 $
Продажи
0
7
5 злотых 2013 MW Денарий Болеслава I Храброго
Средняя цена
45 $
Продажи
0
16
5 злотых 2013 MW Варта Познань
Средняя цена
20 $
Продажи
0
12
5 злотых 2013 MW Денарий Болеслава II Смелого
Средняя цена
40 $
Продажи
0
15
Памятные Латунные
2 злотых 2013 MW Ракетный катер "Гдыня"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 150 лет Январскому восстанию
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 100 лет Польскому театру в Варшаве
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW Ракетный эсминец "Варшава"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW Военно-транспортный корабль «Люблин»
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW Варта Познань
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW Ракетный фрегат "Генерал К. Пулаский"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 100 лет со дня рождения Витольда Лютославского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW Зубр
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW 200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2013 MW Агнешка Осецкая
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Инвестиционные
500 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 злотых 2013 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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