10 злотых 2013 года MW "200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "200 лет со дня рождения Хиполита Цегельского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 110 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

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